Inter, Sensi rivede la luce. E' tornato ad allenarsi in gruppo (Di lunedì 23 novembre 2020) Arrivano buone notizie dall'infermeria per l'Inter. Stefano Sensi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo gli infortuni di questi mesi iniziali di stagione. Il centrocampista nerazzurro aveva pubblicato la scorsa settimana un post sui social dove si era sfogato dei problemi che stava avendo, per poi affermare come voleva rialzarsi e riprendersi presto. Sensi ha raggiunto il gruppo stamane ad Appiano Gentile, lavorando in gruppo davanti agli occhi della dirigenza. Il giocatore torna a vedere la luce in fondo al tunnel. Foto: Twitter Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

