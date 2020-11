Ibrahimovic, si teme uno stiramento: ansia rossonera (Di lunedì 23 novembre 2020) Ibrahimovic ha lasciato il campo anzitempo contro il Napoli. Lo svedese preoccupa Pioli: oggi ulteriori visite, si teme uno stiramento Ibrahimovic ha messo in ansia i tifosi del Milan e i suoi compagni di squadra. Pioli prega per averlo al più presto possibile, ma l’espressione dello svedese mentre si dirigeva in panchina non era delle migliori (qui la cronaca del match). Le prestazioni rossonere stanno convincendo e Zlatan è il trascinatore. Già in doppia cifra con annesse giocate da fenomeno, che fanno dimenticare la carta d’identità. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara, Ibrahimovic sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Si teme uno stiramento, infortunio che prescinde da qualsiasi tipo di recupero da eroe. Quando si rompe qualche fibra si ... Leggi su zon (Di lunedì 23 novembre 2020)ha lasciato il campo anzitempo contro il Napoli. Lo svedese preoccupa Pioli: oggi ulteriori visite, siunoha messo ini tifosi del Milan e i suoi compagni di squadra. Pioli prega per averlo al più presto possibile, ma l’espressione dello svedese mentre si dirigeva in panchina non era delle migliori (qui la cronaca del match). Le prestazioni rossonere stanno convincendo e Zlatan è il trascinatore. Già in doppia cifra con annesse giocate da fenomeno, che fanno dimenticare la carta d’identità. L’entità dell’infortunio non è ancora chiara,sarà sottoposto a nuovi accertamenti. Siuno, infortunio che prescinde da qualsiasi tipo di recupero da eroe. Quando si rompe qualche fibra si ...

