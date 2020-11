Guendalina Tavassi, video intimi con il marito diffusi online: l’influencer in lacrime (Di lunedì 23 novembre 2020) A pochi giorni dal caso della maestra d’asilo licenziata per i video intimi pubblicati dall’ex fidanzato, arriva la notizia di un nuovo caso di violenta violazione della privacy. Questa volta ad essere coinvolta è una persona famosa: Guendalina Tavassi ha infatti raccontato su Instagram che il suo cellulare sarebbe stato hackerato ed alcuni video intimi che la ritraevano insieme al marito sono finiti in chat di telegram e Pornhub. La denuncia sui social: “Mi hanno hackerato il telefono” Nella giornata di ieri Guendalina Tavassi ha pubblicato una serie di video su Instagram che la ritraevano mentre, visibilmente scossa, si recava in questura per sporgere una denuncia. “Mi hanno hackerato il telefono, erano ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 23 novembre 2020) A pochi giorni dal caso della maestra d’asilo licenziata per ipubblicati dall’ex fidanzato, arriva la notizia di un nuovo caso di violenta violazione della privacy. Questa volta ad essere coinvolta è una persona famosa:ha infatti raccontato su Instagram che il suo cellulare sarebbe stato hackerato ed alcuniche la ritraevano insieme alsono finiti in chat di telegram e Pornhub. La denuncia sui social: “Mi hanno hackerato il telefono” Nella giornata di ieriha pubblicato una serie disu Instagram che la ritraevano mentre, visibilmente scossa, si recava in questura per sporgere una denuncia. “Mi hanno hackerato il telefono, erano ...

