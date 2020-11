Generazione TikTok: Diletta Secco (Di lunedì 23 novembre 2020) 1. Ciao! Presentati per noi! Ciao a tutti! Sono Diletta Secco, ho 23 anni e vivo a Viareggio. Sono da poco laureata in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione e da circa 2 anni mi sono affacciata al mondo della cucina, scoprendolo sempre di più come una grande passione. Come mi ha insegnato mia nonna, vivo l’arte culinaria come una dimostrazione vera e propria di amore sia verso la mia famiglia che verso me stessa: quando cucino mi distacco da ogni preoccupazione e mi dedico del tempo. Da meno di un anno ho deciso di condividere questa mia passione con i social mettendo a disposizione di chi mi segue quello che mano a mano imparo, con consigli pratici e utili. Leggi su vanityfair (Di lunedì 23 novembre 2020) 1. Ciao! Presentati per noi! Ciao a tutti! Sono Diletta Secco, ho 23 anni e vivo a Viareggio. Sono da poco laureata in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione e da circa 2 anni mi sono affacciata al mondo della cucina, scoprendolo sempre di più come una grande passione. Come mi ha insegnato mia nonna, vivo l’arte culinaria come una dimostrazione vera e propria di amore sia verso la mia famiglia che verso me stessa: quando cucino mi distacco da ogni preoccupazione e mi dedico del tempo. Da meno di un anno ho deciso di condividere questa mia passione con i social mettendo a disposizione di chi mi segue quello che mano a mano imparo, con consigli pratici e utili.

