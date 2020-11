Flash News del 23 Novembre 2020 (Di lunedì 23 novembre 2020) Quaranta anni fa il terremoto che colpì l’Irpina e la Basilicata, uno degli eventi più catastrofici per l’Italia. Novanta secondi che distrussero borghi e paesi, provocando quasi 3.000, 8.800 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Il giorno dell’anniversario, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio ricorda come la coesione sociale che consentì al Paese di affrontare la drammatica emergenza debba essere di insegnamento oggi per ritrovare lo stesso impegno comune per uscire dalla morsa della pandemia; Il Governo è al lavoro sul prossimo DPCM atteso ad inizio dicembre per fronteggiare gli effetti della pandemia. In vista delle festività Natalizie, a prevalere è la linea del rigore e della cautela, con l’invito a limitare il più possibile le occasioni di socialità. “Spostamenti a Natale solo se tutte le regioni diventeranno gialle“, così il Ministro della Salute, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 23 novembre 2020) Quaranta anni fa il terremoto che colpì l’Irpina e la Basilicata, uno degli eventi più catastrofici per l’Italia. Novanta secondi che distrussero borghi e paesi, provocando quasi 3.000, 8.800 feriti e centinaia di migliaia di sfollati. Il giorno dell’anniversario, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel suo messaggio ricorda come la coesione sociale che consentì al Paese di affrontare la drammatica emergenza debba essere di insegnamento oggi per ritrovare lo stesso impegno comune per uscire dalla morsa della pandemia; Il Governo è al lavoro sul prossimo DPCM atteso ad inizio dicembre per fronteggiare gli effetti della pandemia. In vista delle festività Natalizie, a prevalere è la linea del rigore e della cautela, con l’invito a limitare il più possibile le occasioni di socialità. “Spostamenti a Natale solo se tutte le regioni diventeranno gialle“, così il Ministro della Salute, ...

claudiomassimi1 : Buon Viaggio .????????? Addio a Renato Striglia, voce storica di Radio Flash e della Rai - infoitinterno : FLASH NEWS - TORRE DEL GRECO - UCCIDE LA MAMMA IN PIENO CENTRO - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Libia: tensioni Turchia-Ue dopo la perquisizione di una nave turca nel Medit… - akakarolina : Nooo! No. No. Un pezzo gigante e strafigo degli anni più belli divertenti e incasinati. Ti saluto ma non ci credo.… - CIAfra73 : Flash news #Mediaset: ultime novità sulla querelle con #Vivendi, la mossa del Governo, la sentenza contro #Sky, la.… -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News FarmacistaPiù 2020: l’importanza socio-sanitaria dei farmaci equivalenti

Condividi questo articolo:Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Dal 20 al 22 novembre si è tenuta l’edizione 2020 di FarmacistaPiù, il congresso annuale dei farmacisti italiani promosso da Federfarma, Fo ...

Farmaceutica, Bms: 50 nuove molecole per vincere sfida medicina di precisione

Condividi questo articolo:Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Più di 50 molecole in sviluppo in aree terapeutiche che spaziano dall’oncologia all’ematologia fino alle neuroscienze. Oltre 9 miliardi di ...

Condividi questo articolo:Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Dal 20 al 22 novembre si è tenuta l’edizione 2020 di FarmacistaPiù, il congresso annuale dei farmacisti italiani promosso da Federfarma, Fo ...Condividi questo articolo:Roma, 23 nov. (Adnkronos Salute) – Più di 50 molecole in sviluppo in aree terapeutiche che spaziano dall’oncologia all’ematologia fino alle neuroscienze. Oltre 9 miliardi di ...