Con Gattuso il Napoli ha perso 12 partite su 40, una sconfitte ogni 3,3 partite (Di lunedì 23 novembre 2020) Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli nel prepartita ha dichiarato che quando c’era Ancelotti il Napoli aveva trattato Ibrahimovic, ma siccome il Napoli “non faceva più nemmeno un punto in classifica” (in verità nelle quattro gare dopo il vergognoso ammutinamento il Napoli di punti ne aveva fatti tre, ossia gli stessi fatti dal Napoli nelle prime cinque gare dopo il cambio di guida tecnica…) hanno deciso di percorrere altre strade… Col senno di poi (ma anche con quello di allora…) non era meglio tenersi Ancelotti e prendere Ibrahimovic? Se si paragonano i punti che ha fatto il Milan da quando ha preso Ibrahimovic e quelli che ha fatto il Napoli con Gattuso (e Insigne) la risposta appare quanto mai scontata. P.S.: per quanti diranno che il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 23 novembre 2020) Il direttore sportivo delCristiano Giuntoli nel prepartita ha dichiarato che quando c’era Ancelotti ilaveva trattato Ibrahimovic, ma siccome il“non faceva più nemmeno un punto in classifica” (in verità nelle quattro gare dopo il vergognoso ammutinamento ildi punti ne aveva fatti tre, ossia gli stessi fatti dalnelle prime cinque gare dopo il cambio di guida tecnica…) hanno deciso di percorrere altre strade… Col senno di poi (ma anche con quello di allora…) non era meglio tenersi Ancelotti e prendere Ibrahimovic? Se si paragonano i punti che ha fatto il Milan da quando ha preso Ibrahimovic e quelli che ha fatto ilcon(e Insigne) la risposta appare quanto mai scontata. P.S.: per quanti diranno che il ...

