Chi è Alberto Genovese | l' imprenditore accusato per lo stupro di una 18enne a un party

(Di lunedì 23 novembre 2020) Sono pesanti le accuse formulate nei confronti di, l'fondatore di Facile.it, società che ha ceduto nel 2014, fermato il 7 novembre. Il 43enne, originario di Napoli ma milanese d'adozione, si trova in carcere con l’accusa di violenza sessuale su una ragazza di 18 anni. La violenza sarebbe avvenuta durante unnell'appartamento milanese di. L'uomo è anchedi cessione di stupefacente, sequestro di persona e lesioni. La denuncia è partita da un’amica della giovane, anche lei presente alla festa.

La7tv : #lariachetira @AlbertoBagnai (Lega): 'Il PD ha disastrato un po' ovunque la sanità perché è prono alle politiche di… - La7tv : #lariachetira @AlbertoBagnai (Lega): 'Ognuno ha della salvezza del Paese la sua idea, c'è chi la vede nell'ossequio… - enpaonlus : 15 novembre Giornata Mondiale della Povertà: dar da mangiare a chi ha fame. @OficialCostanzo @Paesedellanima… - lordvoldemort70 : RT @francofontana43: Il teologo Maggi: 'Radio Maria raccoglie marciume, fa male a chi l'ascolta' - fermoilcanaglia : @PoliticaPerJedi @CarloCalenda Scusate la mia ignoranza . Chi cazzo è Alberto Infelise ? Che mi rappresenta? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Alberto

La7

Barbara D’Urso ha mandato in onda, a Live, l’audio della vittima 18enne di Alberto Genovese ... La seconda: chi andava a quei festini, chi varcava quella porta al sesto piano di Piazza ...Un amico dell'artista salvato dal Covid all’ospedale di Arezzo: i giorni in pneumologia e la chiamata del "Jova" appena libero dell'ossigeno In fondo l’idea agli infermieri potrebbe averla suggerita p ...