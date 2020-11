Campania, il Covid uccide un altro giovane: Michele muore a 36 anni (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’altra giovane vittima di Covid in Campania. Ad Arpaia, piccolo centro del Sannio, in provincia di Benevento, è venuto a mancare Michele Izzo, 36 anni. Covid in Campania, Michele muore a 36 anni Il decesso è avvenuto oggi, 23 novembre all’ospedale “San Pio” di Benevento. L’uomo era ricoverato da 28 giorni. le sue condizioni sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 23 novembre 2020) Un’altravittima diin. Ad Arpaia, piccolo centro del So, in provincia di Benevento, è venuto a mancareIzzo, 36ina 36Il decesso è avvenuto oggi, 23 novembre all’ospedale “San Pio” di Benevento. L’uomo era ricoverato da 28 giorni. le sue condizioni sono L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

MediasetTgcom24 : Napoli, infermiere in pensione ritorna al lavoro: muore di Covid a 75 anni | I colleghi del 118: 'E' morto da eroe'… - DPCgov : #15novembre #Coronavirus Sei un medico specializzato in anestesia e rianimazione, malattie infettive, malattie dell… - Agenzia_Ansa : Napoli, esordio per #Biden nel presepe tra pastori con la mascherina Opera dell'artigiano Di Virgilio, 'elezione Us… - Napolitanteam : Covid: dal 25 novembre scuola in presenza per infanzia e prime classi della primaria in Campania -… - SkyTG24 : Covid Campania, il 25 novembre rientro a scuola per bimbi fino a 6 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Campania Covid COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Scuola, Campania: da mercoledì 25 novembre riaprono asili e prime elementari

Scuola, in Campania da mercoledì 25 novembre riaprono asili e prime elementari. Sulla base dei risultati dello screening volontario effettuato nella popolazione scolastica e ...

Coronavirus, 22.930 nuovi casi e altri 630 decessi: superate le 50mila vittime | Per la prima volta da agosto calano gli attualmente positivi

LEGGI ANCHE > Coronavirus, tutti i dati ... La seconda Regione col maggiore aumento di nuovi casi è la Campania (+2.540), seguita da Emilia Romagna (+2.347), Lazio (+2.341) e Campania (+2.158). Metti ...

Scuola, in Campania da mercoledì 25 novembre riaprono asili e prime elementari. Sulla base dei risultati dello screening volontario effettuato nella popolazione scolastica e ...LEGGI ANCHE > Coronavirus, tutti i dati ... La seconda Regione col maggiore aumento di nuovi casi è la Campania (+2.540), seguita da Emilia Romagna (+2.347), Lazio (+2.341) e Campania (+2.158). Metti ...