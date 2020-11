Antonello: «Conte ci ha ridato slancio. Vi svelo i veri obiettivi dell’Inter» (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, ha parlato in occasione di un evento organizzato da Rcs Academy: le sue dichiarazioni Alessandro Antonello, CEO dell’Inter, ha parlato in occasione di un evento organizzato da Rcs Academy. STIPENDI – «Un tema di assoluta importanza per il mondo del calcio, che va affrontato per garantire la sopravvivenza del sistema. Il problema degli stipendi nasce da prima della pandemia ed è giusto fare un po’ di autocritica, ma oggi è insostenibile. L’incidenza del costo del lavoro sul fatturato sfiora il 70/80%, con questi dati nessuna industria può reggere. Serve una riforma». SALARY CAP – «Serve affrontare il problema a livello europeo. Il modello della Liga del salary cap può essere un esempio, l’importante è essere flessibili. C’è una crisi finanziaria, i club ci stanno mettendo ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 novembre 2020) Alessandro, CEO, ha parlato in occasione di un evento organizzato da Rcs Academy: le sue dichiarazioni Alessandro, CEO, ha parlato in occasione di un evento organizzato da Rcs Academy. STIPENDI – «Un tema di assoluta importanza per il mondo del calcio, che va affrontato per garantire la sopravvivenza del sistema. Il problema degli stipendi nasce da prima della pandemia ed è giusto fare un po’ di autocritica, ma oggi è insostenibile. L’incidenza del costo del lavoro sul fatturato sfiora il 70/80%, con questi dati nessuna industria può reggere. Serve una riforma». SALARY CAP – «Serve affrontare il problema a livello europeo. Il modello della Liga del salary cap può essere un esempio, l’importante è essere flessibili. C’è una crisi finanziaria, i club ci stanno mettendo ...

