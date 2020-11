Sassuolo, De Zerbi: “Scudetto? Ci sono squadre molto più attrezzate di noi, ma non vogliamo fermarci” (Di domenica 22 novembre 2020) De Zerbi parla a Sky dopo la vittoria che proietta il suo Sassuolo in vetta alla classifica di Serie A, ma minimizza sulle possibilità di trionfo: "Le nostre ambizioni? Dobbiamo fare valutazioni serie, ci sono delle realtà e dei livelli che non abbiamo ancora raggiunto, non vogliamo fermarci ma altre squadre sono molto più attrezzate di noi - spiega il mister del Sassuolo - . Affrontare il Verona così come l'Atalanta vuol dire dover preparare la partita in modo diverso, loro hanno avuto delle occasioni ma noi non abbiamo rubato niente. In questo tipo di partita bisogna essere più verticali, sfruttare bene gli spazi che si hanno a disposizione, in qualche modo bisogna adeguarsi, cosa che noi sappiamo fare. Oggi sicuramente non è stata ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Deparla a Sky dopo la vittoria che proietta il suoin vetta alla classifica di Serie A, ma minimizza sulle possibilità di trionfo: "Le nostre ambizioni? Dobbiamo fare valutazioni serie, cidelle realtà e dei livelli che non abbiamo ancora raggiunto, nonfermarci ma altrepiùdi noi - spiega il mister del- . Affrontare il Verona così come l'Atalanta vuol dire dover preparare la partita in modo diverso, loro hanno avuto delle occasioni ma noi non abbiamo rubato niente. In questo tipo di partita bisogna essere più verticali, sfruttare bene gli spazi che si hanno a disposizione, in qualche modo bisogna adeguarsi, cosa che noi sappiamo fare. Oggi sicuramente non è stata ...

