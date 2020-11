Lutto nel mondo della Moda, è morto Beppe Modenese (Di domenica 22 novembre 2020) È morto Beppe Modenese, imprenditore italiano e ambasciatore della Moda nel mondo. Il mondo della Moda piange la scomparsa di Beppe Modenese, imprenditore di successo e soprannominato primo ministro della Moda. Il manager si è spento a pochi giorni dal suo compleanno, il prossimo 26 novembre. morto Beppe Modenese Beppe Modenese si è spento nella giornata del 21 novembre 2020. Da tempo, stando a quanto emerso a mezzo stampa, era alle prese con problemi di salute e le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni fino al decesso. Modenese è ... Leggi su newsmondo (Di domenica 22 novembre 2020) È, imprenditore italiano e ambasciatorenel. Ilpiange la scomparsa di, imprenditore di successo e soprannominato primo ministro. Il manager si è spento a pochi giorni dal suo compleanno, il prossimo 26 novembre.si è spento nella giornata del 21 novembre 2020. Da tempo, stando a quanto emerso a mezzo stampa, era alle prese con problemi di salute e le sue condizioni si sarebbero aggravate negli ultimi giorni fino al decesso.è ...

MILANO, 22 NOV - Mondo della moda in lutto per la scomparsa di Beppe Modenese, manager, imprenditore, promotore del Made in Italy, morto ieri notte. Avrebbe compiuto 91 anni tra pochi giorni, il 26 no ...

