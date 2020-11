Gattuso | “Commettiamo sempre degli errori nelle partite importanti | è un problema mentale Me ne assumo tutte le responsabilità”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 23 novembre 2020) Gennaroai microfoni di Sky Sport ha commentato così la sconfitta casalinga col Milan:“Abbiamo fatto tutto noi, nel bene e nel male. Ci siamo fatti male da soli, il responsabile sono io. Quando arriva la partita importante si commettono, non è un caso. Ildi questa squadra èe me nela colpa. Ci manca qualcosa, la tecnica e la qualità non bastano a questi livelli.Sono tanti mesi che vedo atteggiamenti che non mi piacciono e bisogna aggiustarli il più presto possibile.La gomitata di Ibrahimovic a Koulibaly? A vederlo in tv mi sembra un colpo alla Mike Tyson, anche per l’urlo che si è sentito. Ma se è stata valutata in un certo modo io lo accetto, non è stato questo ildi oggi. Non voglio alibi ...