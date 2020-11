De Bruyne non ci sta dopo k.o. col Tottenham: “Gioco da 12 anni. Forse non so più le regole” (Di domenica 22 novembre 2020) Non poteva essere una partita normale quella tra Tottenham e Manchester City. Come ogni sfida tra José Mourinho e Pep Guardiola, oltre al campo, è sfida anche fuori. Questa volta, però, a prendersi la scena è Kevin De Bruyne che al termine della gara persa per 2-0 contro gli Spurs se la prende per un gol annullato ai suoi per un fallo di mano decisamente dubbio.De Bruyne: "Non conosco più le regole"caption id="attachment 1054475" align="alignnone" width="524" De Bruyne (getty images)/captionParlando a Sky Sports, De Bruyne ha voluto commentare la rete annullata a Laporte per un presunto fallo di mano nell'azione. "Ad essere onesti, non conosco più le regole", sbottato il belga. "Pensavo che colpire la palla sopra la manica non fosse un fallo di mano. Ma si è scoperto che non è così. Gioco a calcio ... Leggi su itasportpress (Di domenica 22 novembre 2020) Non poteva essere una partita normale quella trae Manchester City. Come ogni sfida tra José Mourinho e Pep Guardiola, oltre al campo, è sfida anche fuori. Questa volta, però, a prendersi la scena è Kevin Deche al termine della gara persa per 2-0 contro gli Spurs se la prende per un gol annullato ai suoi per un fallo di mano decisamente dubbio.De: "Non conosco più le regole"caption id="attachment 1054475" align="alignnone" width="524" De(getty images)/captionParlando a Sky Sports, Deha voluto commentare la rete annullata a Laporte per un presunto fallo di mano nell'azione. "Ad essere onesti, non conosco più le regole", sbottato il belga. "Pensavo che colpire la palla sopra la manica non fosse un fallo di mano. Ma si è scoperto che non è così. Gioco a calcio ...

