Covid, tra i positivi a Castellammare di Stabia 1 su 7 e minorenne (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Il sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino, durante l’ultimo aggiornamento ha reso noto che tra i positivi al Covid-19, 1 su 7 è un minorenne. “Registriamo nuovamente la giovane età della maggior parte dei 68 nuovi contagiati. Tra i casi positivi ci sono stati segnalati tre bambini di 4, 6 e 8 anni e sette ragazzi tra i 10 e i 17 anni. positivi anche due cittadini di 82 e 84 anni. A tutti loro va l’augurio di pronta guarigione: sono certo che presto usciranno da questa situazione“, ha spiegato il primo cittadino. “Sono stati lavorati 352 tamponi, per cui resta molto alta la percentuale del rapporto con i nuovi positivi: siamo al 19,3%. Infine, ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 22 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodi(Na) – Il sindaco didi, Gaetano Cimmino, durante l’ultimo aggiornamento ha reso noto che tra ial-19, 1 su 7 è un. “Registriamo nuovamente la giovane età della maggior parte dei 68 nuovi contagiati. Tra i casici sono stati segnalati tre bambini di 4, 6 e 8 anni e sette ragazzi tra i 10 e i 17 anni.anche due cittadini di 82 e 84 anni. A tutti loro va l’augurio di pronta guarigione: sono certo che presto usciranno da questa situazione“, ha spiegato il primo cittadino. “Sono stati lavorati 352 tamponi, per cui resta molto alta la percentuale del rapporto con i nuovi: siamo al 19,3%. Infine, ...

Internazionale : Alle 17 inizia la diretta streaming dell'appuntamento di novembre del festival di @Internazfest. Un dibattito per p… - RobertoBurioni : Appena annunciata la fine dello studio di fase 3 della Pfizer con risultati entusiasmanti. Se il vaccino mantiene l… - repubblica : Covid, il piano Natale: Italia tutta gialla, con divieto di spostarsi tra regioni - F3I16 : RT @matteosalvinimi: INCREDIBILE. Ora la Cina individua nell’Italia il luogo d’origine del Covid!!! Tra menzogne, segreti e ritardi, la dit… - AntonioGiaffre2 : @RobyGiotto Da noi non fanno distinzione tra i morti a causa del covid ed i morti per altre cause ma affetti comunq… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid tra Natale e Covid, Ippolito (Cts): «Pochi invitati, e no a spostamenti tra Regioni» Corriere della Sera Yari Carrisi e Thea Mantra: «Il nostro amore non è un caso»

Si sono conosciuti solo lo scorso giugno, ma il loro è stato «un incontro di anime, un ritrovarsi». Da allora vivono e si esibiscono insieme. E a chi li definisce «i nuovi Al Bano e Romina», il figlio ...

Violenza sulle donne, col Covid raddoppiate le richieste d'aiuto ma centri lasciati soli

I dati sulle risorse e l’attuazione del Piano antiviolenza 2017-2020 evidenziano che solo il 10% dei fondi 2019, nonostante la pandemia, sono arrivati ai Cav. ActionAid, “Servono fondi certi e subito ...

Si sono conosciuti solo lo scorso giugno, ma il loro è stato «un incontro di anime, un ritrovarsi». Da allora vivono e si esibiscono insieme. E a chi li definisce «i nuovi Al Bano e Romina», il figlio ...I dati sulle risorse e l’attuazione del Piano antiviolenza 2017-2020 evidenziano che solo il 10% dei fondi 2019, nonostante la pandemia, sono arrivati ai Cav. ActionAid, “Servono fondi certi e subito ...