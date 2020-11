Un occhio spaziale per monitorare gli oceani. È partita Sentinel-6 (Di sabato 21 novembre 2020) C’è un occhio in più a vegliare sulla Terra dallo Spazio. Puntuale, poco dopo le 18 italiane, dalla base di Vandenberg, in California, è partito il satellite Sentinel-6 del sistema Copernicus. A bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX ha raggiunto lo Spazio, a oltre 1.300 chilometri dalla superficie terrestre, così da incrementare la capacità di osservazione degli oceani e contribuire al monitoraggio del cambiamento climatico. LA MISSIONE Nel 2025 dovrebbe essere raggiunta dalla gemella, Sentinel-6B, che incrementerà la capacità di osservazione e di rilevamento altimetrico di precisione. Già da sola Sentinel-6 avrà difatti capacità di coprire il 95% degli oceani (ghiacci esclusi) ogni 10 giorni. Il compito principale è monitorare il livello delle acque in tutto il globo, ... Leggi su formiche (Di sabato 21 novembre 2020) C’è unin più a vegliare sulla Terra dallo Spazio. Puntuale, poco dopo le 18 italiane, dalla base di Vandenberg, in California, è partito il satellite-6 del sistema Copernicus. A bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX ha raggiunto lo Spazio, a oltre 1.300 chilometri dalla superficie terrestre, così da incrementare la capacità di osservazione deglie contribuire al monitoraggio del cambiamento climatico. LA MISSIONE Nel 2025 dovrebbe essere raggiunta dalla gemella,-6B, che incrementerà la capacità di osservazione e di rilevamento altimetrico di precisione. Già da sola-6 avrà difatti capacità di coprire il 95% degli(ghiacci esclusi) ogni 10 giorni. Il compito principale èil livello delle acque in tutto il globo, ...

dancefvigna : @pierspollon NON STO PIANGENDO MI È SOLO ENTRATA UNA NAVICELLA SPAZIALE NELL'OCCHIO - Milli19751 : RT @SapienzaRoma: Entra in fase di realizzazione la missione #Ariel dell'@Esa_Italia che studerià l'atmosfera di almeno mille pianeti ester… - pietro99_98 : RT @SapienzaRoma: Entra in fase di realizzazione la missione #Ariel dell'@Esa_Italia che studerià l'atmosfera di almeno mille pianeti ester… - StellaSirio60 : RT @SapienzaRoma: Entra in fase di realizzazione la missione #Ariel dell'@Esa_Italia che studerià l'atmosfera di almeno mille pianeti ester… - vedanama : RT @SapienzaRoma: Entra in fase di realizzazione la missione #Ariel dell'@Esa_Italia che studerià l'atmosfera di almeno mille pianeti ester… -