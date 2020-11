Salvini telefona a Berlusconi | ' Unità non in discussione | serve federazione'

(Di sabato 21 novembre 2020) Il leader leghista annuncia emendamenti comuni alla legge di bilancio e propone agli alleati una gestione confederata per portare al governo idee e soluzioni

Liberoquotidiano.it

Una telefonata mattutina “lunga e cordiale” per appianare le “incomprensioni”. Le voci di un colloquio imminente tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono rincorse per tutta la giornata di ieri.Una battaglia del centrodestra a fianco dei produttori, degli italiani più in difficoltà degli altri”. Lo ha detto a L’Ospite, su Sky TG24, il leader della Lega Matteo Salvini.