Real Madrid, Zidane lancia l'allarme: "Preoccupato per le troppe partite in programma" (Di sabato 21 novembre 2020) troppe partite in programma. È la protesta congiunta di tanti allenatori in una stagione complicata e cominciata tardi a causa della pandemia mondiale. Anche Zinedine Zidane, tecnico del Real Madrid, è preoccupato per le prossime settimane con i giocatori carichi di lavoro: "Non entrerò nel dibattito sulle Nazionali. Posso solo dire, pensando alla salute dei giocatori, che il calendario è troppo denso di impegni – ha affermato l'allenatore dei Blancos -. Non si fermano mai, e non parlo solo della mia squadra. Sono preoccupato per tutte queste partite. Ne ho parlato con alcuni colleghi, per provare a cambiare qualcosa". SportFace.

