Ogni frase è una saponetta in questo tempo scontento

(Di sabato 21 novembre 2020) Sono un personaggio letterario da asporto, mi si chiama, io corro, o anche vado lento a seconda dei tempi del racconto. Ecco qua. Ora lasciatemi lavorare, ho una chiamata, ha inizio la realtà romanzesca. Ti ascolto, tu chi sei? Tu sei Lei, bene, me lo scrivo: Lei. No, non serve altro, so far fruttare i pronomi. Subito? Non abiti distante? Bene. Via puntini puntini, numero asterisco, nome sul citofono: Lei. Ci conosciamo? Di vista? Bene. Però con certe occhiate, ho capito. Arrivo. Le strade son deserte, deserte e silenziose, vediamo di non cadere nella canzone “Vecchio frac”, a volte accade, o in una notte bianca col tulle per le nebbie, e il fiume scorre lento. Allora, cominciamo: mi avvio verso casa di Lei. Sono al portone senza farla tanto lunga. Leggo i nomi sul citofono, il suo c’è, eccolo qua: Lei. Pigio il pulsante. Nell’attesa mi do alla lettura dei nomi romanzeschi sulla ...