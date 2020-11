Ogni frase è una saponetta in questo tempo scontento (Di sabato 21 novembre 2020) Sono un personaggio letterario da asporto, mi si chiama, io corro, o anche vado lento a seconda dei tempi del racconto. Ecco qua. Ora lasciatemi lavorare, ho una chiamata, ha inizio la realtà romanzesca. Ti ascolto, tu chi sei? Tu sei Lei, bene, me lo scrivo: Lei. No, non serve altro, so far fruttare i pronomi. Subito? Non abiti distante? Bene. Via puntini puntini, numero asterisco, nome sul citofono: Lei. Ci conosciamo? Di vista? Bene. Però con certe occhiate, ho capito. Arrivo. Le strade son deserte, deserte e silenziose, vediamo di non cadere nella canzone “Vecchio frac”, a volte accade, o in una notte bianca col tulle per le nebbie, e il fiume scorre lento. Allora, cominciamo: mi avvio verso casa di Lei. Sono al portone senza farla tanto lunga. Leggo i nomi sul citofono, il suo c’è, eccolo qua: Lei. Pigio il pulsante. Nell’attesa mi do alla lettura dei nomi romanzeschi sulla ... Leggi su linkiesta (Di sabato 21 novembre 2020) Sono un personaggio letterario da asporto, mi si chiama, io corro, o anche vado lento a seconda dei tempi del racconto. Ecco qua. Ora lasciatemi lavorare, ho una chiamata, ha inizio la realtà romanzesca. Ti ascolto, tu chi sei? Tu sei Lei, bene, me lo scrivo: Lei. No, non serve altro, so far fruttare i pronomi. Subito? Non abiti distante? Bene. Via puntini puntini, numero asterisco, nome sul citofono: Lei. Ci conosciamo? Di vista? Bene. Però con certe occhiate, ho capito. Arrivo. Le strade son deserte, deserte e silenziose, vediamo di non cadere nella canzone “Vecchio frac”, a volte accade, o in una notte bianca col tulle per le nebbie, e il fiume scorre lento. Allora, cominciamo: mi avvio verso casa di Lei. Sono al portone senza farla tanto lunga. Leggo i nomi sul citofono, il suo c’è, eccolo qua: Lei. Pigio il pulsante. Nell’attesa mi do alla lettura dei nomi romanzeschi sulla ...

seraifna : RT @80snobperrie: Io ogni volta che sento questa frase non posso non ripensare a questo commento del video su YouTube - _bvbydoll : @chiararoma87 Infatti non mi riferivo a te ma in generale. Oppini viene attaccato per ogni singola frase mentre a D… - sunnycee_s : Non c'è cifra che non pagherei perché Tommaso domani sentisse questa frase e le facesse capire, come solo lui sa fa… - clamax5 : @lauraravetto @Giulia67837906 Questa vignetta mostra il lato debole del maschilismo più becero. Quella frase propos… - tironi_chiara : @claudiaheda E ogni frase termina:”perché non sono debole, è il mio carattere... poi ognuno fa ciò che vuole!” Oh ma sempre! -

Ultime Notizie dalla rete : Ogni frase Ogni frase è una saponetta in questo tempo scontento Linkiesta.it CR7 ? Del Piero, addio Eriksen e Insigne-Tonali: le news di oggi

Dopo il primo gol messo a segno contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare ad un’esultanza “nuova”. Linguaccia per il portoghese, a ricalcare le orme di quella mostrata dopo ogni rete ...

I due corpi sorpresi dall’eruzione, sensazionale scoperta a Pompei

Il padrone col mantello, lo schiavo in tunica: il ritrovamento nella villa di Civita Giuliana Sembrano addormentati. Un sonno lungo duemila anni. Il padrone, un uomo sulla quarantina, indossa un mante ...

Dopo il primo gol messo a segno contro il Cagliari, Cristiano Ronaldo si è lasciato andare ad un’esultanza “nuova”. Linguaccia per il portoghese, a ricalcare le orme di quella mostrata dopo ogni rete ...Il padrone col mantello, lo schiavo in tunica: il ritrovamento nella villa di Civita Giuliana Sembrano addormentati. Un sonno lungo duemila anni. Il padrone, un uomo sulla quarantina, indossa un mante ...