News Uomini e Donne, lo scherzo delle Iene a Francesco Arca sfocia in rissa (Di sabato 21 novembre 2020) Con i loro scherzi, Le Iene continuano a mietere vittime tra gli ex protagonisti di Uomini e Donne. Dopo Natalia Paragoni, cui è stato fatto credere che il fidanzato Andrea Zelletta l'avesse tradita, ora è toccato a Francesco Arca. All'attore ed ex tronista è stato fatto credere, con la complicità della moglie Irene Capuano, che la figlia Maria Sole (di appena quattro anni) avesse fatto un provino per un reality show per bambini in stile Uomini e Donne. La reazione di Arca è stata imprevedibile e molto violenta. Dopo essersi arrabbiato moltissimo con la moglie, l'attore è andato negli studi dove era avvenuto il provino e, raggiunto il regista, l'ha picchiato. Le immagini non si sono viste ma si è sentito molto bene che l'uomo (che ovviamente era un ...

