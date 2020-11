Il decalogo della bellezza secondo Armani (Di sabato 21 novembre 2020) Quando si pensa alla bellezza made in Italy, contemporanea, elegante, chic il pensiero vola subito ad Armani. A corredo dell’articolo pubblicato sul numero 47 di Vanity Fair in cui Roberta Armani, nipote del grande Giorgio, è stata intervista da Cesare Cremonini, nei panni di direttore artistico del magazine, abbiamo voluto omaggiare l’estetica dell’imperatore della moda italiana anche nel mondo beauty. Leggi su vanityfair (Di sabato 21 novembre 2020) Quando si pensa alla bellezza made in Italy, contemporanea, elegante, chic il pensiero vola subito ad Armani. A corredo dell’articolo pubblicato sul numero 47 di Vanity Fair in cui Roberta Armani, nipote del grande Giorgio, è stata intervista da Cesare Cremonini, nei panni di direttore artistico del magazine, abbiamo voluto omaggiare l’estetica dell’imperatore della moda italiana anche nel mondo beauty.

ironicola : @MichelaMgl Qua, dall'alto della mia età piu saggia e matura, devo proprio scrivervelo un decalogo a voi ragazze! .… - GiulianaDaniel2 : RT @ChangeItalia: Qualcosa nella gestione della pandemia non sta funzionando: siamo alla seconda ondata, dopo mesi senza alcuna restrizione… - poddy46 : @sonoclaudio @SardegnaG @gbongiorno66 Il decalogo delle cazzate del capitone e della pescivendola, leggete e non di… - nicolettianto : RT @Legambiente: ??LIVE - #ForumForeste?? Valorizzazione della natura e delle foreste nelle politiche per il clima e gestione forestale sost… - marialaurabajo : RT @thevisioncom: Il regista polacco Krzysztof Kieslowski ha creato nella sua breve ma intensa carriera una poetica unica. Con il suo 'Deca… -

Ultime Notizie dalla rete : decalogo della Giornata contro la violenza sulle donne, il decalogo per riconoscere le situazioni a rischio PerugiaToday Il decalogo della bellezza secondo Armani

Sofisticata, elegante, naturale, radiosa e molto femminile, la donna Armani ha una firma di stile inconfondibile anche sotto l'aspetto beauty che abbiamo riassunto in dieci regola estetiche allo stess ...

Foreste e lotta alla crisi climatica. Il decalogo di Legambiente sulla biodiversità e il patrimonio forestale

Valorizzare il contributo della natura e delle foreste nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e promuovere la gestione forestale sostenibile per garantire l’erogazione d ...

Sofisticata, elegante, naturale, radiosa e molto femminile, la donna Armani ha una firma di stile inconfondibile anche sotto l'aspetto beauty che abbiamo riassunto in dieci regola estetiche allo stess ...Valorizzare il contributo della natura e delle foreste nelle politiche per il clima, puntare sulla tutela della biodiversità e promuovere la gestione forestale sostenibile per garantire l’erogazione d ...