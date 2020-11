Cybersecurity: Udine sede del programma nazionale di addestramento CyberChallenge (Di sabato 21 novembre 2020) L’Università di Udine chiama a raccolta i migliori giovani talenti informatici, di età compresa fra o 16 e i 23 anni, con l’obiettivo di selezionare i cyberdefender del futuro. Anche per il 2021, infatti, l’Ateneo friulano partecipa alla CyberChallenge.IT, il primo programma nazionale di addestramento di “hacker etici”, futuri esperti di sicurezza informatica. L’iniziativa è organizzata dal Laboratorio nazionale di Cybersecurity del CINI (Consorzio Interuniversitario nazionale per l’Informatica) e dà l’opportunità a centinaia di giovani brillanti e motivati di essere selezionati per partecipare, nella primavera del 2021, a un programma di formazione gratuito presso le sedi aderenti: il primo passo per una futura carriera nell’ambito ... Leggi su udine20 (Di sabato 21 novembre 2020) L’Università dichiama a raccolta i migliori giovani talenti informatici, di età compresa fra o 16 e i 23 anni, con l’obiettivo di selezionare i cyberdefender del futuro. Anche per il 2021, infatti, l’Ateneo friulano partecipa alla.IT, il primodidi “hacker etici”, futuri esperti di sicurezza informatica. L’iniziativa è organizzata dal Laboratoriodidel CINI (Consorzio Interuniversitarioper l’Informatica) e dà l’opportunità a centinaia di giovani brillanti e motivati di essere selezionati per partecipare, nella primavera del 2021, a undi formazione gratuito presso le sedi aderenti: il primo passo per una futura carriera nell’ambito ...

