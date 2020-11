Barcellona, Koeman: «Non voglio accusare i giocatori. Primo posto distante» (Di domenica 22 novembre 2020) Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in Liga contro l’Atletico Madrid Ronald Koeman, allenatore del Barcellona, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in Liga contro l’Atletico Madrid. PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato bene controllando la partita per lunghi tratti, ma siamo stati puniti in modo ingenuo in pieno recupero. Al minuto 48, col pallone tra i piedi, non possiamo subire gol in ripartenza: è questo che mi preoccupa, una squadra come il Barcellona non può permettersi errori del genere. I giocatori stanno lavorando bene e non mi sento di accusarli per la sconfitta di oggi, ora ci serve una vittoria per acquisire fiducia nei nostri mezzi: vogliamo risultati migliori di quelli che stiamo ottenendo. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 22 novembre 2020) Ronald, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in Liga contro l’Atletico Madrid Ronald, allenatore del, ha commentato in conferenza stampa la sconfitta subita in Liga contro l’Atletico Madrid. PRESTAZIONE – «Abbiamo giocato bene controllando la partita per lunghi tratti, ma siamo stati puniti in modo ingenuo in pieno recupero. Al minuto 48, col pallone tra i piedi, non possiamo subire gol in ripartenza: è questo che mi preoccupa, una squadra come ilnon può permettersi errori del genere. Istanno lavorando bene e non mi sento di accusarli per la sconfitta di oggi, ora ci serve una vittoria per acquisire fiducia nei nostri mezzi: vogliamo risultati migliori di quelli che stiamo ottenendo. ...

