Una retina artificiale per combattere la degenerazione maculare senile

Si chiama degenerazione maculare senile ed è una patologia a legata all'invecchiamento che colpisce la macula, ossia la porzione più centrale della retina. È la principale causa di perdita grave della ...

Si tratta di una patologia dagli esiti infausti e che colpisce il 10% della popolazione dopo i 55 anni. Al centro della ricerca realizzata a Verona un nanomateriale da iniettare nell'occhio ...

Retina: ecco la terapia per non farla invecchiare

Una tecnica innovativa permette di impedire la degenerazione del tessuto, cui si va incontro in tarda età. Si sta sperimentando sugli animali. Si chiama degenerazione maculare senile. Vuol dire che, c ...

