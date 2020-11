Torino, negazionisti rincorrono e aggrediscono infermieri sull’ambulanza (Di venerdì 20 novembre 2020) Due individui hanno seguito un’ambulanza che si stava recando a casa di un positivo al covid e hanno poi aggredito gli infermieri A Torino un uomo e una donna, negazionisti del coronavirus hanno inseguito con un Suv un’ambulanza che andava a soccorrere un paziente positivo al covid. La coppia ha poi insultato e aggredito gli L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 20 novembre 2020) Due individui hanno seguito un’ambulanza che si stava recando a casa di un positivo al covid e hanno poi aggredito gliun uomo e una donna,del coronavirus hanno inseguito con un Suv un’ambulanza che andava a soccorrere un paziente positivo al covid. La coppia ha poi insultato e aggredito gli L'articolo proviene da YesLife.it.

