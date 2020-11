Tale e Quale Show 2020 dove vedere le puntate in tv | streaming | replica

Leggi su cubemagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020). Lodi Rai 1 che vede i Vip impersonare i grandi della musica italiana e internazionale torna anche quest’anno a intrattenere il pubblico del venerdì sera. Carlo Conti condurrà anche questa edizione con un cast rinnovato. Ecco di seguito in dettaglio gli orari,la diretta del varietà in tv oe come rilein. SCOPRI TUTTO SU #lein tv e ...