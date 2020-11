Supernatural 15 chiude i battenti con un finale pessimo ed una morte sciocca (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando si vive tanto a lungo da conquistare milioni di fan in tutto il mondo, poi è difficile non deludere nel finale e anche per Supernatural 15 è successo lo stesso. La longeva serie The CW, l’unica della vecchia guardia, ha chiuso i battenti proprio qualche ora fa negli Usa con quello che possiamo definire davvero un pessimo finale che nessuno si aspettava, almeno non in questi termini. Chi ha seguito la serie e, soprattutto, questi ultimi episodi, sapeva bene che la morte potrebbe essere l’unica chiave possibile per i fratelli Winchester e alla fine così è stato, almeno in parte. ATTENZIONE SPOILER! Dopo il finale ricco di azione della scorsa settimana, in cui Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), insieme a Jack (Alex Calvert), si sono ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Quando si vive tanto a lungo da conquistare milioni di fan in tutto il mondo, poi è difficile non deludere nele anche per15 è successo lo stesso. La longeva serie The CW, l’unica della vecchia guardia, ha chiuso iproprio qualche ora fa negli Usa con quello che possiamo definire davvero unche nessuno si aspettava, almeno non in questi termini. Chi ha seguito la serie e, soprattutto, questi ultimi episodi, sapeva bene che lapotrebbe essere l’unica chiave possibile per i fratelli Winchester e alla fine così è stato, almeno in parte. ATTENZIONE SPOILER! Dopo ilricco di azione della scorsa settimana, in cui Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), insieme a Jack (Alex Calvert), si sono ...

Supernatural: il gran finale va in onda oggi negli States. Il pubblico si prepara a dire addio alla serie tv, ma con un pizzico di risentimento contro gli autori. C'è ancora qualcosa che si può fare p ...

Supernatural sta per giungere al termine. TLine ha diffuso le immagini promozionali dell'ultimo episodio della serie.

