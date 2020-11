Spider-Man | Miles Morales | guida su come trasferire i dati da PS4 a PS5

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 20 novembre 2020)-Man:è finalmente disponibile al grande pubblico, e noi in questa brevevogliamo spiegarvii vostrida PS4 a PS5 Il gioco originale Marvel sull’amiche vole Spidey di quartiere è arrivato, anche se non tutti sono stati abbastanza fortunati da mettere le mani su una PlayStation 5 al day one. Fortunatamente il gioco è disponibile anche su PlayStation 4, e per questo motivo è possibiledalla vecchia alla nuova console di Sony una volta accaparratosi il gioco. Il processo è abbastanza semplice, e non c’è bisogno di avere il PlayStation Plus per caricare i salvataggi sul nuovo sistema. Continuate a leggere per scoprire, in questa piccola, ...