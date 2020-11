Scuola: in strada contro la dad, torna la protesta a Torino (Di venerdì 20 novembre 2020) Torino, 20 NOV - Sono circa una trentina gli studenti che questa mattina si sono ritrovati davanti al liceo Gioberti, nel centro di Torino, per la manifestazione 'School for future'. In via Sant'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di venerdì 20 novembre 2020), 20 NOV - Sono circa una trentina gli studenti che questa mattina si sono ritrovati davanti al liceo Gioberti, nel centro di, per la manifestazione 'School for future'. In via Sant'...

Pino__Merola : Scuola, in strada contro la Dad: torna la protesta a Torino - 100dr1ne : @Ansa_Piemonte Qua di per strada indosseranno nel modo adeguato le mascherine e non faranno assembramenti sulle pan… - Ansa_Piemonte : Scuola: in strada contro la dad, torna la protesta a Torino. Studenti davanti Gioberti, rientrare in classe non è c… - Africa_Mission_ : 'Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al gioco'. Convenzione sui diritti dell'infanzia, articolo 31. (Nell… - RossettiHermes : Scuola: in strada contro la dad, torna la protesta a Torino - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola strada Scuola: in strada contro la dad, torna la protesta a Torino Corriere di Como Mario Ridulfo è il nuovo segretario della Cgil Palermo, “Adesso un progetto industriale per la città”

L'impegno della Cgil Palermo, ha annunciato il nuovo segretario, sarà rivolto alla realizzazione di un programma per un “progetto industriale della città”, che metta al centro un modello di economia c ...

Coronavirus, la classe canta 'tanti auguri' sotto la finestra dei compagni in quarantena

Matteo e Maddalena, 8 anni, sono costretti a stare a casa in isolamento domiciliare perché i genitori hanno il Covid e hanno avuto una sorpresa dai ...

L'impegno della Cgil Palermo, ha annunciato il nuovo segretario, sarà rivolto alla realizzazione di un programma per un “progetto industriale della città”, che metta al centro un modello di economia c ...Matteo e Maddalena, 8 anni, sono costretti a stare a casa in isolamento domiciliare perché i genitori hanno il Covid e hanno avuto una sorpresa dai ...