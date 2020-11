Screening a tappeto sui cittadini altoatesini: file ai presidi (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Alto-Adige ha dato il via alla tre giorni di tamponi di massa: l'obiettivo è quello di testare il 70% dei cittadini. Iniziati i tamponi di massa in Alto-Adige: obiettivo 350 mila test su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 20 novembre 2020) L'Alto-Adige ha dato il via alla tre giorni di tamponi di massa: l'obiettivo è quello di testare il 70% dei. Iniziati i tamponi di massa in Alto-Adige: obiettivo 350 mila test su Notizie.it.

buonweekend : RT @ultimenotizie: Alle ore 8 è iniziato in #AltoAdige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione,… - Luca67Salmaso : RT @ultimenotizie: Alle ore 8 è iniziato in #AltoAdige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione,… - mapivi63 : RT @ultimenotizie: Alle ore 8 è iniziato in #AltoAdige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione,… - CordaniTeresa : RT @ultimenotizie: Alle ore 8 è iniziato in #AltoAdige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione,… - Lisa_Salustri : RT @ultimenotizie: Alle ore 8 è iniziato in #AltoAdige lo screening di massa. L'obiettivo è quello di sottoporre il 70% della popolazione,… -