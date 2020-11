Multati in fila, per la mensa: i poveri pagheranno la crisi? (Di venerdì 20 novembre 2020) La vicenda arriva da Genova, ed ha davvero dell’incredibile, pur restando tra ciò che è concesso dalle misure. Coda mensa dei poveri (Facebook)La vicenda arriva da Genova, un fatto di cronaca che di sicuro avrà suscitato l’ira di molti e polemiche da parte di chiunque. Succede che all’esterno di una struttura che organizza una mensa per i poveri, si formi ovviamente una piccola coda, in attesa di effettuare man mano l’ingresso presso la struttura stessa. Ma stavolta l’intervento dei vigili urbani, ha verificato quanto fosse assolutamente fuori norma quel tipo di fila. Cosi, nonostante i numerosi avvisi, la situazione è diventata talmente critica da costringere gli agenti a multare le persone in fila. Esatto, i cosiddetti poveri, quelli che ... Leggi su chenews (Di venerdì 20 novembre 2020) La vicenda arriva da Genova, ed ha davvero dell’incredibile, pur restando tra ciò che è concesso dalle misure. Codadei(Facebook)La vicenda arriva da Genova, un fatto di cronaca che di sicuro avrà suscitato l’ira di molti e polemiche da parte di chiunque. Succede che all’esterno di una struttura che organizza unaper i, si formi ovviamente una piccola coda, in attesa di effettuare man mano l’ingresso presso la struttura stessa. Ma stavolta l’intervento dei vigili urbani, ha verificato quanto fosse assolutamente fuori norma quel tipo di. Cosi, nonostante i numerosi avvisi, la situazione è diventata talmente critica da costringere gli agenti a multare le persone in. Esatto, i cosiddetti, quelli che ...

