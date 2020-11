“Macchina spaccata, hanno rubato tutto”. Paura per la troupe del programma Mediaset: cosa è successo (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, una troupe Mediaset è stata derubata a Milano durante la realizzazione di un servizio. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine. A riportare la notizia la giornalista Raffaella Regoli, che si trovava a Gratosoglio, quartiere nella periferia meridionale della città, appartenente al Municipio 5, assieme ad alcuni operatori. La troupe si trovava nel quartiere milanese per raccontare la situazione nei quartieri popolari delle grandi città e dopo il servizio operatori e giornalista hanno fatto la spiacevole sorpresa.



L’auto della produzione, che nel frattempo era parcheggiata, è stata aperta e svaligiata. “Eravamo appena scesi per realizzare il servizio, ci hanno spaccato la macchina e hanno rubato tutto quello che c’era dentro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 novembre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, unaè stata derubata a Milano durante la realizzazione di un servizio. Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine. A riportare la notizia la giornalista Raffaella Regoli, che si trovava a Gratosoglio, quartiere nella periferia meridionale della città, appartenente al Municipio 5, assieme ad alcuni operatori. Lasi trovava nel quartiere milanese per raccontare la situazione nei quartieri popolari delle grandi città e dopo il servizio operatori e giornalistafatto la spiacevole sorpresa.L’auto della produzione, che nel frattempo era parcheggiata, è stata aperta e svaligiata. “Eravamo appena scesi per realizzare il servizio, cispaccato la macchina etutto quello che c’era dentro. ...

magatz : Oggi giornata all'antica. Caricato 8 quintali di legna in macchina ( la regge no worry) spaccata in pezzi piccoli l… - pippopaperino01 : RT @CescaEllas: Tuit per dire che l’altro giorno mi si è spaccata una bottiglia di acqua Fiuggi in macchina e devo togliere tutti i vetri. - CescaEllas : Tuit per dire che l’altro giorno mi si è spaccata una bottiglia di acqua Fiuggi in macchina e devo togliere tutti i vetri. -

Ultime Notizie dalla rete : “Macchina spaccata Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE