Luca Argentero e la fidanzata in lacrime Sì | è successo anche a casa loro

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 20 novembre 2020)e Cristina Marino sono diventati genitori per la prima volta da pochi mesi. I due attori hanno avuto una femminuccia, Nina Speranza, la piccola gode di privacy assoluta, poiché entrambi i genitori sembrano essere d’accordissimo sul non esporre il suo volto sui social. Cosa è accaduto nella coppia più bella dello spettacolo? Cristina Marino ehanno fatto laprima apparizione pubblica nel 2017, dopo che in tutto il periodo precedente si era arrivato a contemplare l’idea che il matrimonio dicon Myriam Catania fosse finito proprio a causa dell’arrivo della bellissima Cristina, classe 1991. Ma vediamo cosa ètra lei e il compagno. (Continua dopo le foto) Nel corso ...