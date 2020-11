GP Portogallo FP1 MotoGP: Oliveira fa gli onori di casa (Di venerdì 20 novembre 2020) Con una FP1 più lunga del solito (70 minuti invece che 45), la MotoGP inaugura il suo GP del Portogallo. E l’idolo di casa fa gli onori guidando la lista dei tempi. Miguel Oliveira, al termine di una sessione che lo ha visto sempre tra i primissimi, regala una zampata finale all’ultimo giro veloce, segnando un interessante 1’4?”122. Siamo già sotto di tre decimi dal record motociclistico, quell’1’40?485 fatto segnare dal mostro della Superbike, Jonathan Rea. E siamo solo all’inizio! Maverick Vinales è secondo della classifica, grazie al buon uso delle gomme medie, a soli 4 centesimi di ritardo da Oliveira. E’ il meglio piazzato tra i top rider, in una sessione che vede molte belle sorprese. E la sorpresa più bella viene dall’Aprilia, che si piazzano appena dietro Vinales. Aleix ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 novembre 2020) Con una FP1 più lunga del solito (70 minuti invece che 45), lainaugura il suo GP del. E l’idolo difa gliguidando la lista dei tempi. Miguel, al termine di una sessione che lo ha visto sempre tra i primissimi, regala una zampata finale all’ultimo giro veloce, segnando un interessante 1’4?”122. Siamo già sotto di tre decimi dal record motociclistico, quell’1’40?485 fatto segnare dal mostro della Superbike, Jonathan Rea. E siamo solo all’inizio! Maverick Vinales è secondo della classifica, grazie al buon uso delle gomme medie, a soli 4 centesimi di ritardo da. E’ il meglio piazzato tra i top rider, in una sessione che vede molte belle sorprese. E la sorpresa più bella viene dall’Aprilia, che si piazzano appena dietro Vinales. Aleix ...

