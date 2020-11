Genova, multe a persone in coda alla mensa per i poveri: creano assembramenti (Di venerdì 20 novembre 2020) In coda alla mensa per i poveri in attesa di un pasto, diverse persone multate perché creano assembramenti: è successo a Genova. Genova, persone in coda alla mensa per i poveri multati perché creano assembramenti. Sembra assurdo e paradossale, ma quanto successo in via Prè è forse una delle fotografie più fedeli della situazione di un’Italia messa in ginocchio dall’emergenza coronavirus. Genova, persone in coda alla mensa per i poveri multate per assembramento e mancato rispetto delle norme anti ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 20 novembre 2020) Inper iin attesa di un pasto, diversemultate perché: è successo ainper imultati perché. Sembra assurdo e paradossale, ma quanto successo in via Prè è forse una delle fotografie più fedeli della situazione di un’Italia messa in ginocchio dall’emergenza coronavirus.inper imultate per assembramento e mancato rispetto delle norme anti ...

NewsMondo1 : Genova, multe a persone in coda alla mensa per i poveri: creano assembramenti - PasqualeMattia4 : @MoriMrc Multe 'necessarie' come a quelli che distribuivano hivano cibo ai bisognosi a Genova niente? - matilderossi14 : RT @unoscribacchino: Genova, in coda alla mensa dei poveri: multati perché “creano assembramenti”. - Ristaid1 : RT @unoscribacchino: Genova, in coda alla mensa dei poveri: multati perché “creano assembramenti”. - davideterrile : -