Conferenza Iss | curva inizia ad appiattirsi | ospedali ancora in sofferenza

(Di venerdì 20 novembre 2020) L'analisi del monitoraggio settimanale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del dicastero di Speranza per capire lo stato della pandemia di Covid in Italia. Attenzione particolare agli indici Rt delle regioni e nazionale. Brusaferro: "Laad, ma non si deve cantare vittoria". Rezza: "inper settimane". Locatelli: "Il Natale sarà diverso, non ripetere gli errori dell'estate. Il vaccino lo farei subito"