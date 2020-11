Bologna, Hickey e Medel in gruppo (Di venerdì 20 novembre 2020) Bologna - Buone notizie per il Bologna e Sinisa Mihajlovic . Nell'allenamento a due giorni dalla trasferta in casa della Sampdoria che segnerà la ripresa del campionato, il tecnico serbo ha potuto ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 20 novembre 2020)- Buone notizie per ile Sinisa Mihajlovic . Nell'allenamento a due giorni dalla trasferta in casa della Sampdoria che segnerà la ripresa del campionato, il tecnico serbo ha potuto ...

sportli26181512 : #Bologna, Hickey e Medel in gruppo: Insieme a loro, a pieno regime con i compagni, Mihajlovic ritrova anche Poli, S… - TuttoFanta : ?? #BOLOGNA: allenamento in gruppo per #Schouten, #Hickey, #Mbaye, #Sansone, #Poli e #Medel. ??… - Fantacalcio : Bologna, Schouten e Hickey in gruppo: le ultime - bologna_sport : Le parole di Aaron Hickey, terzino del #Bologna - infoitsport : Hickey: “Bologna da parte sinistra. Palacio? Ogni volta è…” -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Hickey Bologna, Hickey e Medel in gruppo Corriere dello Sport.it Bologna, Hickey e Medel in gruppo

Mihajlovic: "Graziato dall'arbitro, meritavo il rosso" ...

Bologna, Schouten e Hickey in gruppo: le ultime

Bologna, le ultime in vista della Sampdoria. In campo si sono rivisti regolarmente Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel e Schouten. Tutti e 6 hanno svolto per intero l'allenamento ...

Mihajlovic: "Graziato dall'arbitro, meritavo il rosso" ...Bologna, le ultime in vista della Sampdoria. In campo si sono rivisti regolarmente Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel e Schouten. Tutti e 6 hanno svolto per intero l'allenamento ...