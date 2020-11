"Berlusconi passa dall'essere demone ad angelo per soli 5 voti". Mieli fulmina la sinistra: mai toccato punto più basso (Di venerdì 20 novembre 2020) Il corteggiamento del governo nei confronti di Silvio Berlusconi è sulla bocca di tutti. Se ne parla anche a Omnibus su La7. Qui Paolo Mieli delinea un cambiamento netto rispetto al passato: "Quello che ieri per la sinistra era Berlusconi, il demone da combattere anche giudiziariamente, oggi è Matteo Salvini". Secondo l'ex direttore del Corriere - intervenuto nel salotto di Alessandra Sardoni - "Berlusconi è il socio di minoranza da strappare al demone". Un cambiamento che non ha precedenti. "Non è mai successo prima d'ora nella storia che il demone precedente diventasse un angelo". Mieli ne è convinto: "A seconda dell'avversario, tu prendi il socio di minoranza e glielo sfili", spiega il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Il corteggiamento del governo nei confronti di Silvioè sulla bocca di tutti. Se ne parla anche a Omnibus su La7. Qui Paolodelinea un cambiamento netto rispetto alto: "Quello che ieri per laera, ilda combattere anche giudiziariamente, oggi è Matteo Salvini". Secondo l'ex direttore del Corriere - intervenuto nel salotto di Alessandra Sardoni - "è il socio di minoranza da strappare al". Un cambiamento che non ha precedenti. "Non è mai successo prima d'ora nella storia che ilprecedente diventasse un".ne è convinto: "A seconda dell'avversario, tu prendi il socio di minoranza e glielo sfili", spiega il ...

Libero_official : '#Berlusconi passa dall'essere demone ad angelo per soli 5 voti'. Paolo #Mieli si scaglia contro la sinistra: 'Mai… - ValentinaPremo3 : RT @GiorgioMarango8: Comunque il problema non è la Ravetto che passa alla lega il problema è che il Berlusconi ancora una volta dimostra ch… - DamatoRicardo : RT @dantegiumanini: La tenace @lauraravetto passa alla #Lega insieme ad altri due deputati di Fi . Ha fatto bene . Il Berlusca strizzava l’… - GiorgioMarango8 : RT @GiorgioMarango8: Comunque il problema non è la Ravetto che passa alla lega il problema è che il Berlusconi ancora una volta dimostra ch… - GiorgioMarango8 : Comunque il problema non è la Ravetto che passa alla lega il problema è che il Berlusconi ancora una volta dimostra… -