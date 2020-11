Ballando: Mussolini cambia partner, e adesso? (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora è ufficiale. Alessandra Mussolini farà la finale di Ballando con le Stelle. La farà con Samuel Peron. A deciderlo Milly Carlucci che lo ha annunciato a Storie Italiane Alessandra Mussolini farà la finalissima di Ballando con le Stelle. La farà anche senza Maykel Fonts. Parola di Milly Carlucci che a Storie Italiane ha dato l’ufficialità di una notizia che ha ridato il sorriso all’ex parlamentare che tanto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora è ufficiale. Alessandrafarà la finale dicon le Stelle. La farà con Samuel Peron. A deciderlo Milly Carlucci che lo ha annunciato a Storie Italiane Alessandrafarà la finalissima dicon le Stelle. La farà anche senza Maykel Fonts. Parola di Milly Carlucci che a Storie Italiane ha dato l’ufficialità di una notizia che ha ridato il sorriso all’ex parlamentare che tanto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ballando_Rai : SFIDA 3 ?? ?? Per sostenere @Ale_Mussolini_ e @MaykelFonts76 vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - zazoomblog : Ballando con le stelle 2020: Alessandra Mussolini ballerà in finale con Samuel Peron - #Ballando #stelle #2020:… - MandronePeppe : RT @davidemaggio: Ballando con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peron - davidemaggio : Ballando con le Stelle 2020, Alessandra Mussolini ballerà con Samuel Peron - infoitcultura : Il dolore di Alessandra Mussolini: “Probabilmente non sarò in finale a Ballando con le stelle” -