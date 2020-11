Alto Adige | via a test rapidi di massa | il precedente di Liverpool

Leggi su blogo

(Di venerdì 20 novembre 2020) Lunghe code sin dalle prime luci del mattino a Bolzano, in, per sottoporsi ad unrapido. Lo screening diorganizzato dalle autorità locali è iniziato alle 8 e proseguirà fino alle 18 di domenica, con l’obiettivo di sottoporre circa 350.000 persone, circa il 70% della popolazione locale, allo screening di. I tamponivengono effettuati comunque in tutti i comuni dell’, con quasi 200 presidi organizzati anche presso i seggi elettorali.: 10 giorni di quarantena per gli asintomatici Coloro i quali risulteranno positivi al, anche se asintomatici ovviamente, dovranno restare in quarantena per 10 giorni. L’obiettivo deidi ...