All the Old Knives: Jonathan Pryce e Laurence Fishburne nel cast (Di venerdì 20 novembre 2020) Jonathan Pryce e Laurence Fishburne saranno parte della spy story All the Old Knives, affiancando i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton. Dopo aver acquisito i diritti di adattamento del romanzo di spionaggio di Olen Steinhauer All the Old Knives, gli Amazon Studios annunciano che ad affiancare i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton ci saranno Jonathan Pryce e Laurence Fishburne. La notizia è stata diffusa da Variety. All the Old Knives, diretto da Janus Metz, è ambientato in una cittadina idilliaca chiamata Carmel-by-the-Sea, dove gli ex amanti Henry e Celia, una spia della CIA e una sua ex collega, si incontrano per cenare insieme e ricordare il passato. La conversazione verte sul disastroso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 20 novembre 2020)saranno parte della spy story All the Old, affiancando i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton. Dopo aver acquisito i diritti di adattamento del romanzo di spionaggio di Olen Steinhauer All the Old, gli Amazon Studios annunciano che ad affiancare i protagonisti Chris Pine e Thandie Newton ci saranno. La notizia è stata diffusa da Variety. All the Old, diretto da Janus Metz, è ambientato in una cittadina idilliaca chiamata Carmel-by-the-Sea, dove gli ex amanti Henry e Celia, una spia della CIA e una sua ex collega, si incontrano per cenare insieme e ricordare il passato. La conversazione verte sul disastroso ...

