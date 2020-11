A Bologna doppio trapianto di polmoni in contemporanea (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA – Doppio trapianto di polmoni, in contemporanea, su due pazienti in gravi condizioni. Lo ha portato a termine l’Irccs-Policlinico Sant’Orsola di Bologna, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Si tratta di una donna di 60 anni con una grave forma di fibrosi polmonare, che tra l’altro poche settimane prima aveva dovuto rinunciare al trapianto perché positiva al covid. Ma per fortuna i test successivi, a distanza di tempo, hanno dato esito negativo ed è riuscita a sottoporsi all’intervento grazie anche a un provvidenziale nuovo polmone diventato disponibile. Leggi su dire (Di venerdì 20 novembre 2020) BOLOGNA – Doppio trapianto di polmoni, in contemporanea, su due pazienti in gravi condizioni. Lo ha portato a termine l’Irccs-Policlinico Sant’Orsola di Bologna, nella notte tra il 26 e il 27 ottobre. Si tratta di una donna di 60 anni con una grave forma di fibrosi polmonare, che tra l’altro poche settimane prima aveva dovuto rinunciare al trapianto perché positiva al covid. Ma per fortuna i test successivi, a distanza di tempo, hanno dato esito negativo ed è riuscita a sottoporsi all’intervento grazie anche a un provvidenziale nuovo polmone diventato disponibile.

"E' stata una grande opportunità per dimostrare quel che possiamo fare quando lavoriamo tutti insieme", racconta il direttore di chirurgia toracica del Policlinico Sant'Orsola, Piergiorgio Solli. "La ...

Eccezionale operazione in contemporanea sui pazienti in cima alla lista per non sprecare tempo. Il porfessor Gargiulo: "Impegnate almeno un centinaio di persone" ...

