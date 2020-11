Le volte che Harry Styles ci ha fatto innamorare andando contro gli stereotipi (Di giovedì 19 novembre 2020) Che Harry Styles non solo sia bellissimo e mega talentuoso ma anche dotato dell’innata capacità di restare se stesso qualunque cosa abbia addosso l’ho capito quando l’ho visto indossare una canottiera traforata e non perdere un minimo di sex appeal ai miei occhi, anzi, guadagnarne a pacchi (vedi video sotto minuto 6.10, prego sì anche io vi voglio bene). https://www.youtube.com/watch?v=JvLLx0cpJVI Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 novembre 2020) Che Harry Styles non solo sia bellissimo e mega talentuoso ma anche dotato dell’innata capacità di restare se stesso qualunque cosa abbia addosso l’ho capito quando l’ho visto indossare una canottiera traforata e non perdere un minimo di sex appeal ai miei occhi, anzi, guadagnarne a pacchi (vedi video sotto minuto 6.10, prego sì anche io vi voglio bene). https://www.youtube.com/watch?v=JvLLx0cpJVI

Parola di Roberto Baggio che, in un’intima chiacchierata con Cesare Cremonini, racconta l’uomo che è diventato dopo il calcio. Tra famiglia, ricerca spirituale, impegno umanitario e «fantasia del nume ...

Carlo Verdone, 70 volte grazie

Con due giorni di ritardo voglio fare gli auguri a Carlo Verdone per i 70 anni compiuti. Una età vissuta, come lui stesso ha detto, al meglio.

Parola di Roberto Baggio che, in un'intima chiacchierata con Cesare Cremonini, racconta l'uomo che è diventato dopo il calcio. Tra famiglia, ricerca spirituale, impegno umanitario e «fantasia del nume ...