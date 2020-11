Johnson gioca in Difesa: spese militari record (Di venerdì 20 novembre 2020) «Ho deciso che i tempi di tagliare la nostra spesa per la Difesa dovevano finire, e finiscono adesso». Nell’immobilità glaciale del saloon, Boris Johnson rimette lentamente la pistola nella fondina. L’annuncio dell’aumento del budget per la Difesa di sedici miliardi e mezzo di sterline annue (circa 18.5 miliardi di euro) lungo un programma quadriennale, il premier l’ha dato mercoledì. Così Johnson ha finalmente lanciato la sua agenda militare blu di Prussia, che «creerà 40mila posti di lavoro». Peccato solo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) «Ho deciso che i tempi di tagliare la nostra spesa per ladovevano finire, e finiscono adesso». Nell’immobilità glaciale del saloon, Borisrimette lentamente la pistola nella fondina. L’annuncio dell’aumento del budget per ladi sedici miliardi e mezzo di sterline annue (circa 18.5 miliardi di euro) lungo un programma quadriennale, il premier l’ha dato mercoledì. Cosìha finalmente lanciato la sua agenda militare blu di Prussia, che «creerà 40mila posti di lavoro». Peccato solo che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

zazoomblog : Johnson gioca in Difesa: spese militari record - #Johnson #gioca #Difesa: #spese - BibMarino : @giangolz @CarloCalenda qui purtroppo c'è un limite politico di Calenda. TUTTA la destra mondiale, Trump a Johnson… - faiklim : @cringebehavior also ashley johnson. non penso di dover aggiungere altro se non che nella seconda campagna gioca una lesbica muscolosa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Johnson gioca Johnson gioca in Difesa: spese militari record | il manifesto Il Manifesto Johnson gioca in Difesa: spese militari record

«Ho deciso che i tempi di tagliare la nostra spesa per la difesa dovevano finire, e finiscono adesso». Nell’immobilità glaciale del saloon, Boris Johnson rimette lentamente la pistola nella fondina. L ...

ARF! I fumetti in festival streaming: Dave Johnson, Gloria Pizzilli, Luigi Critone, Werther Dell’Edera in performance live

ARF il Festival del Fumetto di Roma con un hashtag torna in gioco e si riconverte online per rispettare i dettami dell'ultimo Dpcm. Modifica perciò il ...

«Ho deciso che i tempi di tagliare la nostra spesa per la difesa dovevano finire, e finiscono adesso». Nell’immobilità glaciale del saloon, Boris Johnson rimette lentamente la pistola nella fondina. L ...ARF il Festival del Fumetto di Roma con un hashtag torna in gioco e si riconverte online per rispettare i dettami dell'ultimo Dpcm. Modifica perciò il ...