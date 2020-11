Intelligenza artificiale e cybersecurity : domani il webinar DIG.eat (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Diagnosi e terapie più efficienti, maggiore accesso alle cure, migliore tutela della salute e soprattutto del profilo sanitario del paziente e dei dati che lo riguardano. Questo e altro promette di portare l’intelligenza artificiale applicata alla sanità, settore sempre più indirizzato verso una rivoluzione 4.0. Ma i nostri modelli di Cybersecurity sono pronti a sostenere l’impatto con questa ondata di innovazione? Come garantire al paziente la sicurezza nel trattamento dei dati sensibili e l’affidabilità dei dispositivi medici basati sull’intelligenza artificiale? Sono questi i nodi che alcuni tra i maggiori esperti nazionali in materia proveranno a sciogliere domani (20 novembre) nel corso del webinar che sarà trasmesso gratuitamente da Anorc, Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali, dal titolo ‘L’intelligenza artificiale al servizio della sanita”. Sarà una diretta Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NMez2AlFkuw) e Facebook (https://www.facebook.com/Anorc/posts/3406404516139925) che coinvolgerà accademici, membri di tavoli tecnici istituzionali, esperti di tecnologie innovative e tutela della privacy, tra i piu’ attivi nell’esplorazione delle potenzialita’ del digitale. Leggi su dire (Di giovedì 19 novembre 2020) ROMA – Diagnosi e terapie più efficienti, maggiore accesso alle cure, migliore tutela della salute e soprattutto del profilo sanitario del paziente e dei dati che lo riguardano. Questo e altro promette di portare l’intelligenza artificiale applicata alla sanità, settore sempre più indirizzato verso una rivoluzione 4.0. Ma i nostri modelli di Cybersecurity sono pronti a sostenere l’impatto con questa ondata di innovazione? Come garantire al paziente la sicurezza nel trattamento dei dati sensibili e l’affidabilità dei dispositivi medici basati sull’intelligenza artificiale? Sono questi i nodi che alcuni tra i maggiori esperti nazionali in materia proveranno a sciogliere domani (20 novembre) nel corso del webinar che sarà trasmesso gratuitamente da Anorc, Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Custodia di contenuti digitali, dal titolo ‘L’intelligenza artificiale al servizio della sanita”. Sarà una diretta Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=NMez2AlFkuw) e Facebook (https://www.facebook.com/Anorc/posts/3406404516139925) che coinvolgerà accademici, membri di tavoli tecnici istituzionali, esperti di tecnologie innovative e tutela della privacy, tra i piu’ attivi nell’esplorazione delle potenzialita’ del digitale.

