Google Maps ora ci guida anche attraverso la pandemia: arrivano i dati locali sui contagi (Di giovedì 19 novembre 2020) Google ha aggiornato il proprio servizio di mappe introducendo una novità: Google Maps infatti ora mostra i dati sui casi di Covid-19 in una determinata zona (Stato, regione, provincia o città). Una funzione che era già stata annunciata lo scorso settembre e che ora è disponibile anche in Italia. Il colosso di Mountain View, dunque, aggiunge un nuovo livello di informazioni sull’app di mappe che mostra le informazioni sui contagi nelle zone in cui desideriamo andare, nei limiti consentiti dalla legge. Per accedere a queste informazioni sarà sufficiente aprire Google Maps e selezionare “Informazioni sul Covid-19” nei dettagli della mappa dal layer della schermata in alto a destra. I dati mostrati nella zona che ci interessa indicano i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020)ha aggiornato il proprio servizio di mappe introducendo una novità:infatti ora mostra isui casi di Covid-19 in una determinata zona (Stato, regione, provincia o città). Una funzione che era già stata annunciata lo scorso settembre e che ora è disponibilein Italia. Il colosso di Mountain View, dunque, aggiunge un nuovo livello di informazioni sull’app di mappe che mostra le informazioni suinelle zone in cui desideriamo andare, nei limiti consentiti dalla legge. Per accedere a queste informazioni sarà sufficiente apriree selezionare “Informazioni sul Covid-19” nei dettagli della mappa dal layer della schermata in alto a destra. Imostrati nella zona che ci interessa indicano i ...

