Giuseppe Saccà | il cacciatore di talenti

(Di giovedì 19 novembre 2020) Sarà perché arrivano dagli Stati Uniti, ma certi aneddoti sono degni dell'industria dei sogni. C'è lo scrittore Stephen King che risponde in prima persona alle mail, concedendo i diritti di un suo racconto a costo zero al regista esordiente che promette di non farne scopo di lucro. C'è il regista Steven Spielberg che, sebbene attraverso una rete tentacolare di assistenti, valuta qualsiasi proposta gli venga fatta arrivare. E poi c'è il caso di scuola dei libri di marketing, la storia vera dell'azienda famosa che non riesce a vendere più dentifricio, finché l'addetta alle pulizie non suggerisce ai tiratardi in sala riunioni di allargare il foro del tubetto così a ogni spremitura ne esce un poco di più. Subdolo, geniale. Il lampo di un'intuizione, la luminescenza del talento, può brillare ovunque. Da chiunque, anche se tiene una scopa in mano o ha curriculum zero. «Il talento bussa alle ...