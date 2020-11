Fatto: l’ex ad di Autostrade Castellucci (ai domiciliari) fa scena muta davanti ai pm (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto scrive il Fatto Quotidiano, l’ex amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci, ha deciso di non rispondere ai magistrati. Ricordiamo che Castellucci è agli arresti domiciliari per l’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti del Ponte Morandi. Il quotidiano scrive: “Si è avvalso della facoltà di non rispondere l’ex Ad di Autostrade, Giovanni Castellucci. Si riserverà di “chiarire – spiega il legale, Carlo Longari – quanto a lui contestato al pm non appena avrà avuto modo di leggere le oltre 16mila pagine depositate a sostegno della misura cautelare””. Il dato che si evince dal quotidiano è dunque anche la corposità delle carte in mano ai magistrati. Oltre sedicimila pagine per dimostrare l’implicazione ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 19 novembre 2020) Secondo quanto scrive ilQuotidiano,amministratore delegato di, Giovanni, ha deciso di non rispondere ai magistrati. Ricordiamo cheè agli arrestiper l’inchiesta sui pannelli fonoassorbenti del Ponte Morandi. Il quotidiano scrive: “Si è avvalso della facoltà di non rispondereAd di, Giovanni. Si riserverà di “chiarire – spiega il legale, Carlo Longari – quanto a lui contestato al pm non appena avrà avuto modo di leggere le oltre 16mila pagine depositate a sostegno della misura cautelare””. Il dato che si evince dal quotidiano è dunque anche la corposità delle carte in mano ai magistrati. Oltre sedicimila pagine per dimostrare l’implicazione ...

