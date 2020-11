“Doc nelle tue mani” ultima puntata, Luca Argentero: «Capisco la Rai, ma è una sofferenza» (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera giovedì 19 novembre su Rai 1 andrà in onda l’ultima puntata della serie dei record con una media di ascolto che sfiora gli 8 milioni di spettatori. Stiamo parlando di “Doc – nelle tue mani”, fiction che vede protagonista Luca Argentero. L’attore che ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa ha commentato la decisione dell’azienda di trasmettere gli ultimi episodi singolarmente, poi ha speso qualche parola sullo scambio di battute vivace con Beppe Fiorello. leggi anche l’articolo —> “Doc- nelle tue mani”: anticipazioni dell’ultima puntata del 19 novembre Le definisce «proteste affettuose» Luca Argentero le lagnanze che ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 19 novembre 2020) Questa sera giovedì 19 novembre su Rai 1 andrà in onda l’della serie dei record con una media di ascolto che sfiora gli 8 milioni di spettatori. Stiamo parlando ditue, fiction che vede protagonista. L’attore che ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa ha commentato la decisione dell’azienda di trasmettere gli ultimi episodi singolarmente, poi ha speso qualche parola sullo scambio di battute vivace con Beppe Fiorello. leggi anche l’articolo —>tue: anticipazioni dell’del 19 novembre Le definisce «proteste affettuose»le lagnanze che ...

