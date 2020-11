Dario Marras morto a 32 anni: combatteva contro un tumore, è stato ucciso dal Covid (Di giovedì 19 novembre 2020) Non ce l'ha fatta Dario Marras, il 32enne sardo che nel corso della sua lotta contro un tumore aveva contratto il Covid-19. Dario, originario di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, appena una ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 novembre 2020) Non ce l'ha fatta, il 32enne sardo che nel corso della sua lottaunaveva contratto il-19., originario di Tempio Pausania, in provincia di Sassari, appena una ...

Non ce l'ha fatta Dario Marras, il 32enne sardo che nel corso della sua lotta contro un tumore aveva contratto il covid-19. Dario, originario di Tempio Pausania, in provincia di ...

